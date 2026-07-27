Έναν μήνα και κάτι μετά την ολοκλήρωσή του, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αποδεικνύεται πια, μέσα από τα επίσημα στοιχεία, πολύ περισσότερο από μια ποδοσφαιρική διοργάνωση. Ήταν μια τιτάνια επιχειρησιακή άσκηση σε τρεις χώρες ταυτόχρονα, με μέγεθος που δεν έχει ξαναδεί κανένα αθλητικό γεγονός. Η Ισπανία κατέκτησε τον τίτλο νικώντας την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του τελικού, στο MetLife Stadium, κλείνοντας 39 ημέρες αγώνων που φιλοξενήθηκαν σε 16 πόλεις των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Το πρώτο τουρνουά με 48 ομάδες στην ιστορία κατέγραψε συνολικά 6.810.966 θεατές στα γήπεδα, αριθμός που ξεπερνά κατά περίπου 90% το προηγούμενο ρεκόρ των 3.587.538 θεατών του Μουντιάλ των ΗΠΑ το 1994 και μάλιστα αθροιστικά την προσέλευση και των δύο προηγούμενων διοργανώσεων, Ρωσίας και Κατάρ, μαζί.

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