Δηλώσεις που θα συζητηθούν έκανε ο Τσεμ Τσιρίτσι. Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε, λίγη ώρα πριν το τζάμπολ του ημιτελικού με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens μίλησε στο τουρκικό «S Sport» και κατήγγειλε τις συνθήκες διεξαγωγής το Final Four της Αθήνας.

Με αφορμή το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τα εισιτήρια υποστήριξε πως υπάρχουν χιλιάδες φίλοι της Φενέρ που δεν μπορούν να μπουν στο γήπεδο παρ’ ότι έχουν εισιτήριο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δυστυχώς η πιο ντροπιαστική διοργάνωση Final Four που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Ήρθαμε την Τετάρτη. Επικοινωνούμε μέρες ολόκληρες με τις αρχές για τα εισιτήρια, αλλά δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Ακόμα και στην οικογενειακή κερκίδα μας υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού. Έξω υπάρχουν χιλιάδες δικοί μας οπαδοί. Έχουν χάσει τον έλεγχο. Δεν προχωράνε ούτε βήμα. Σιγά-σιγά, έστω και αργά, καταφέρνουμε να βάζουμε μέσα τους οπαδούς μας».