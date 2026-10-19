Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τιμωρήθηκε με 30 ημέρες αποκλεισμού και πρόστιμο 255 ευρώ για το «χάος» που δημιουργήθηκε στην εθνική Πορτογαλίας στο τελευταίο διεθνές «παράθυρο».

Ο 41χρόνος είχε αποχωρήσει αδικαιολόγητα από την αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της ιβηρικής χώρας λίγο πριν την αναμέτρηση με τη Δανία για την 3η αγωνιστική του Nations League. Μετέπειτα, ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο έδωσε τη δική του εξήγηση για την κίνηση του, ενώ ζήτησε συγγνώμη.

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