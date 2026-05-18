Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρηση του αρχηγού της ομάδας, Ντάνι Καρβαχάλ, ο οποίος θα αποχωρήσει από τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν, μετά από 13 χρόνια.

Ο Μαδριλένος αμυντικός δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον σύλλογο, μετά από μια δύσκολη χρονιά. Ο Ντάνι Καρβαχάλ, με έξι τίτλους Champions League στο ενεργητικό του, έφτασε στη Ρεάλ Μαδρίτης πριν από 24 χρόνια – στη La Fábrica (την Ακαδημία Νέων του Συλλόγου) – και αποχωρεί έχοντας κερδίσει 27 τίτλους.

Θα τιμηθεί το Σάββατο, στον αγώνα που θα διεξαχθεί στο «Μπερναμπέου» εναντίον της Αθλέτικ Μπιλμπάο για την τελευταία αγωνιστική της LaLiga.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο αρχηγός μας, Ντάνι Καρβαχάλ, συμφώνησαν να τερματίσουν ένα υπέροχο κεφάλαιο ως παίκτης για τον σύλλογό μας στο τέλος αυτής της σεζόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη και την αγάπη της σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του συλλόγου μας και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Καρβαχάλ είναι ένας από τους πέντε μόνο παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έχουν κερδίσει έξι κορυφαία Ευρωπαϊκά Κύπελλα και ήταν μέλος μιας ομάδας που βίωσε μία από τις πιο λαμπρές περιόδους στην ιστορία μας.

Εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2002 και φόρεσε τη φανέλα μας για 23 σεζόν: 10 στις Ακαδημίες Νέων και 13 με την πρώτη ομάδα, κερδίζοντας 27 τίτλους: έξι Champions League, έξι Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, πέντε Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, τέσσερις τίτλους La Liga, δύο τίτλους Copa del Rey και τέσσερα Ισπανικά Σούπερ Καπ.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Καρβαχάλ συμπεριλήφθηκε στην ενδεκάδα FIFPro World 2024, κέρδισε το βραβείο The Best FIFA Men’s XI 2024 και ανακηρύχθηκε Παίκτης του Αγώνα στον τελικό του Champions League 2024, στον οποίο σκόραρε ένα γκολ.

Ο Καρβαχάλ έχει παίξει 450 αγώνες για την ομάδα μας, σκοράροντας 14 γκολ. Με την Εθνική ομάδα της Ισπανίας, έχει παίξει 51 αγώνες, κερδίζοντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2024 και το Nations League το 2023.

Για τον Πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, “Ο Ντάνι Καρβαχάλ είναι ένας θρύλος και ένα σύμβολο της Ρεάλ Μαδρίτης και της Ακαδημίας Νέων της. Η εικόνα του δίπλα στον αγαπημένο μας και αξέχαστο Αλφρέδο Ντι Στέφανο που έβαζε τον θεμέλιο λίθο της Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές όλων των Μαδριλένων και στην ιστορία του συλλόγου μας.

Ο Καρβαχάλ πάντα αποτελούσε παράδειγμα των αξιών της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό είναι και θα είναι πάντα το σπίτι του”.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εύχεται στον Dani Carvajal και την οικογένειά του τα καλύτερα σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής του.

Το στάδιο Santiago Bernabeu θα του αποτίσει φόρο τιμής αυτό το Σάββατο με την ευκαιρία του τελευταίου αγώνα πρωταθλήματος που θα παίξει η ομάδα μας».