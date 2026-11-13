Με μεγάλο της «όπλο» την αποτελεσματικότητα στην επίθεση, η Ρεάλ Μαδρίτης μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, παίρνοντας τη νίκη με το εμφατικό 105-85 για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο ξεκίνησε με εξαιρετική ευστοχία από την περιφέρεια, με τον Γκαμπριέλε Προτσίντα να δίνει τον τόνο, σκοράροντας με πολλούς τρόπους.

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