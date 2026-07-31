Σε σήριαλ εξελίσσεται το μέλλον του Μάριο Χεζόνια, αφού η επιστροφή του Κροάτη φόργουορντ στο ΝΒΑ έχει οριστικοποιηθεί, ωστόσο η Ρεάλ Μαδρίτης τον διατηρεί ακόμη στο ρόστερ της διαμαρτυρόμενη ότι η διαδικασία για την απόκτησή του έγινε μετά την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας.

Στο ανανεωμένο ρόστερ των Κλίβελαντ Καβαλίερς έκανε την εμφάνισή του το πρόσωπο του Μάριο Χεζόνια, οριστικοποιώντας έτσι το ζήτημα της επιστροφής του στον «μαγικό κόσμο» έπειτα από απουσία έξι ετών, όταν αγωνίστηκε με τη φανέλα των Μπλέιζερς, πριν επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Παρόλα αυτά, ο 31χρονος φόργουορντ είναι ακόμη δεσμευμένος με τη Ρεάλ, που δεν τον έχει ακόμη αποδεσμεύσει από το ρόστερ της, επικαλούμενη αντικανονική διαδικασία, στη συμφωνία του με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr