Την επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της ομάδας, 13 χρόνια μετά την πρώτη του θητεία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης.
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Την επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της ομάδας, 13 χρόνια μετά την πρώτη του θητεία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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