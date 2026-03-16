Ισπανικά Μέσα μεταδίδουν την είδηση ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 50 εκατομμυρίων στη Γκένκ, για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, που διανύει σεζόν καριέρας στο Βέλγιο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναζητά για άλλη μια φορά νεαρά ταλέντα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τώρα έχει στο ραντάρ της ένα από τα μεγάλα αστέρια του βελγικού πρωταθλήματος. Η «Βασίλισσα» εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο της απόκτησης του Κωνσταντίνου Καρέτσα, που κάνει πράγματα και θαύματα με τη φανέλα της Γκενκ στην Jupilier Pro League.

