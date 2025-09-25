Ο Στίβεν Τζέραρντ, ο οποίος αποχώρησε στις αρχές του χρόνου από τη Σαουδική Αραβία και τον πάγκο της Αλ Ετιφάκ μετά από 18 μήνες, επέστρεψε στην Αγγλία και από τότε ψάχνει για νέα δουλειά.

Ο σύλλογος από τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον παλαίμαχο Άγγλο διεθνή και εμβληματικό αρχηγό της Λίβερπουλ, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα το καλοκαίρι του 2023 και είχε συμβόλαιο ως το 2027.

Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ η Ρέιντζερς σκέφτεται να προτείνει στον Τζέραρντ να επιστρέψει στη Γλασκώβη και στο πρωτάθλημα Σκωτίας, καθώς πληθαίνουν οι φωνές για την απομάκρυνση του Ράσελ Μάρτιν, μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα. Ο Άγγλος κόουτς είχε οδηγήσει τους «Τζερς» στην κατάκτηση του τίτλου το 2021.