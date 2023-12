Μία απόφαση, φόρο τιμής στον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή που φόρεσε την φανέλα της, τον Πελέ, πήρε η Σάντος.

Η ιστορική ομάδα βιώνει πολύ δύσκολες στιγμές αφού πήρε την άγουσα για την δεύτερη κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου για πρώτη φορά στα 111 χρόνια της ιστορίας της.

Ο υποβιβασμός, μάλιστα έφερε ραγδαίες εξελίξεις, αφού άμεσα πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου, με τον Μαρσέλο Τεϊσέιρα να συγκεντρώνει 4.762 ψήφους επιστρέφοντας για την τρίτη του θητεία στον προεδρικό θώκο.

Το ιστορικό στέλεχος της Σάντος, μετά το τέλος της ψηφοφορίας απευθύνθηκε βουρκωμένος στους οπαδούς της βραζιλιάνικης ομάδας ανακοινώνοντας την πρώτη του απόφαση.

Αυτή δεν είναι άλλη από την απόσυρση της φανέλας με το Νο10, ως φόρος τιμής στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή που φόρεσε την φανέλα της Σάντος, τον θρυλικό Πελέ.

Έτσι, όσο η βραζιλιάνικη ομάδα θα αγωνίζεται στην Β’ κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, κανένας παίκτης της δεν θα μπορεί να φοράει την εμβληματική φανέλα με το Νο10.

Novo presidente do Santos, Marcelo Teixeira anuncia seu primeiro ato: em respeito a Pelé, a camisa 10 do clube não será usada na Série B em 2024, apenas no Paulistão.

🎥 @TNTSportsBR pic.twitter.com/5O4riGFZPJ

— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) December 9, 2023