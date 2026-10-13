Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και La Liga και αυτή τη φορά μπαίνει στη μέση… η ΑΕΚ.

Μετά τις διαμαρτυρίες των Μαδριλένων για τη αντιμετώπιση που έχουν από τη διαιτησία, σειρά πήρε το βεβαρημένο πρόγραμμα αγώνων που δεν τους επιτρέπει να ξεκουραστούν όσο θα έπρεπε ενόψει και της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ένωση για τη League Phase του Champions League (4/11, 19:45).

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