Ράγισαν καρδιές στο «Μπράμαλ Λέιν». Το βράδυ της Δευτέρας (12/5) η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ αντιμετώπισε την Μπρίστολ Σίτι στη ρεβάνς για την πρόκριση στον τελικό των playoffs ανόδου της φετινής Championship.

Πριν από την έναρξη του αγώνα οι φίλοι της ομάδας κρατούσαν ένα τεράστιο πανό με τη φωτογραφία του Μπόλντοκ και την επιγραφή «Once a Blade, always a Blade», ενώ μετά μετά το 2-0 από τον Γκας Χάμερ στο γήπεδο ακούστηκε το σύνθημα για τον Έλληνα διεθνή στο ρυθμό του «Starman» του Ντέιβιντ Μπάουι!

Στη λήξη του αγώνα, που βρήκε τη Σέφιλντ να έχει προκριθεί στον τελικό ανόδου με συνολικό σκορ 6-0 (3-0 στο πρώτο ματς, 3-0 και στο δεύτερο) οι ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ έκαναν τον γύρο του αγωνιστικού χώρου κρατώντας μια ελληνική σημαία στην οποία ήταν γραμμένα με μεγάλα γράμματα το «Star Man» και ο αριθμός της φανέλας του, το Νο2.

Ο πρώην αμυντικός του Παναθηναϊκού έφυγε από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου του 2024.

Sheffield United fans paraded a Greek flag around the pitch in tribute to the late George Baldock following their play-off win tonight. Baldock, a Bramall Lane legend, died earlier this season aged just 31. Once a Blade, always a Blade. ❤️⚔️ pic.twitter.com/13EjxagYyw — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 12, 2025

‘He’s with us, he’d have enjoyed that performance tonight.’ Watch: @SheffieldUnited Head Coach on paying tribute to the late George Baldock during and after the game. #sufc pic.twitter.com/JmgAi9renU — Arif Ahmed (@ArifAhmedITV) May 13, 2025

Emotional moment at Bramall Lane after Sheffield United’s second goal, when the home fans joined together to belt out the song of the late George Baldock #SUFC pic.twitter.com/WNgCih5HIz — Rob Staton (@robstaton) May 12, 2025

Η Σέφιλντ θα αντιμετωπίσει στις 24 Μαΐου την Κόβεντρι ή την Σάντερλαντ στο Γουέμπλεϊ στον τελικό για την άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ. Στο πρώτο ματς η Σάντερλαντ είχε επικρατήσει με 2-1.