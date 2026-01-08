Ακλόνητη παραμένει, σύμφωνα με την ισπανική «AS», η εμπιστοσύνη της διοίκησης της Σεβίλλης στο πρόσωπο του Ματίας Αλμέιδα. Παρά τη μέχρι τώρα απογοητευτική πορεία της ομάδας στη φετινή La Liga, δεν τίθεται θέμα αλλαγής στην τεχνική ηγεσία, με τους ανθρώπους του συλλόγου να θεωρούν πως ο Αργεντινός προπονητής έχει τη δυνατότητα να αντιστρέψει την κατάσταση.

Η παρουσία του Αλμέιδα στην Ανδαλουσία δεν έχει εξελιχθεί ιδανικά, καθώς η Σεβίλλη μετρά ήδη 10 ήττες σε 18 αγωνιστικές, βρίσκεται στη 11η θέση της βαθμολογίας και έχει αποκλειστεί πρόωρα από το Κύπελλο Ισπανίας, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις τάξεις των φιλάθλων.

