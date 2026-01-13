Στην Ελβετία, η ζωή επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα… Αυτή την Τρίτη, η Σιόν ανακοίνωσε μέσω της ιστοσελίδας της ότι θα αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα του Κραν Μοντανά κατά τη διάρκεια του αγώνα της με την Γουίντερτουρ, το βράδυ της Τετάρτης.

Αυτός θα είναι ο πρώτος αγώνας πρωταθλήματος της ομάδας του Βαλαί μετά την πυρκαγιά που έλαβε χώρα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, ένα θέρετρο που βρίσκεται στο ίδιο καντόνι.

Προς τιμήν των θυμάτων θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, πριν την έναρξη του αγώνα στο στάδιο «Τουρμπιγιόν». Η ομάδα ζητά από τους οπαδούς να ανάψουν τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους στη διάρκεια αυτής της στιγμής, προκειμένου να προσφέρουν στους νεκρούς μια στιγμή μνήμης.

Δεδομένου ότι τα θύματα της πυρκαγιάς ήταν κυρίως νέοι, συμπεριλαμβανομένων τριών ποδοσφαιριστών που είχαν αγωνιστεί για την Μετς, ο σύλλογος ανακοίνωσε επίσης ότι η είσοδος στον αγώνα θα είναι δωρεάν για όλους κάτω των 25 ετών.