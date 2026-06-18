Η πρώτη αγωνιστική των ομίλων στο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής άφησε πίσω της ένα τοπίο γεμάτο ερωτηματικά για τους μεγάλους και χαμόγελα για τους μικρούς. Η ποδοσφαιρική λογική, αυτή που θέλει τα φαβορί να περπατούν άνετα στις πρεμιέρες τους, δοκιμάστηκε σκληρά και σε αρκετές περιπτώσεις ανατράπηκε εντελώς.

Η Ισπανία έμεινε στο μηδέν απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι και η Πορτογαλία βρήκε τοίχο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, δύο γκέλες που πιστοποιούν πως η απόσταση ανάμεσα στους «μεγάλους» και τους υποτιμημένους έχει μικρύνει αισθητά.

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