Στη δημοσιότητα δόθηκε η συνομιλία που είχε ο διαιτητής με τους VAR, στην πολυσυζητημένη φάση με το ακυρωθέν γκολ του Ντίας στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Τότεναμ.

Όπως γίνεται αντιληπτό μέσω του ηχητικού, οι VAR πίστεψαν λανθασμένα ότι η αρχική απόφαση του διαιτητή ήταν να μετρήσει το γκολ του Κολομβιανού ποδοσφαιριστή των «Reds», δίνοντας στον διαιτητή το «οκ» για να συνεχίσει το ματς, αφού ο έλεγχος της φάσης είχε ολοκληρωθεί.

Όταν οι VAR διαπίστωσαν το λάθος τους, ήταν πλέον πολύ αργά για να αλλάξει κάτι, αφού το παιχνίδι είχε συνεχιστεί για αρκετά δευτερόλεπτα και δεν ήταν δυνατό να γυρίσουν τη φάση πίσω. Έτσι, το γκολ του Ντίας δεν μέτρησε ποτέ, παρόλο που ήταν ξεκάθαρο το ότι δεν υπήρχε οφσάιντ.

PGMOL can confirm that we have carried out a review into the circumstances which led to the Luis Diaz goal being incorrectly disallowed for offside in the Premier League match between Tottenham Hotspur FC and Liverpool FC.

Full statement and the audio between the on-field team… pic.twitter.com/j1YKK1gAzH

— PGMOL (@FA_PGMOL) October 3, 2023