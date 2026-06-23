Λίγο πριν από το trade ανάμεσα στους Μαϊάμι Χιτ και τους Μιλγουόκι Μπακς, που έκανε κάτοικο Φλόριντα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο 31χρονος σταρ, ανάρτησε μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προοικονομώντας ουσιαστικά τους τίτλους τέλους στην καριέρα του με τα «Ελάφια».

Έπειτα από 14 χρόνια στο Μιλγουόκι, όπου αναδείχθηκε σε έναν εκ των κορυφαίων όλων των εποχών, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μάζεψε τα ταλέντα του για να μετακομίσει στην Ανατολική Ακτή παρέα με τον Μπόμπι Πόρτις, την ώρα που το αντίθετο δρομολόγιο θα κάνουν οι Τάιλερ Χίρο, Χάϊμε Χάκεζ και τα τέσσερα μελλοντικά draft picks που έστειλαν οι Χιτ στο Μιλγουόκι.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr