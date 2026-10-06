Ο τελευταίος αγώνας του Μέσι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής πλησιάζει και όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω του. Μετά από 21 χρόνια τεράστιας προσφοράς, που συνδυάστηκαν με τέσσερις τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Αργεντινός αποχωρεί…

Το last dance του Μέσι περιλαμβάνει το φιλικό κόντρα στο Μπενίν (7/10, 02:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), για το οποίο ανακοινώθηκε sold out με 84.567 εισιτήρια να κάνουν φτερά μέσα σε τέσσερα λεπτά!

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