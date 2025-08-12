Κάτοικος Γαλικίας θα συνεχίσει να δηλώνει ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, καθώς έπεισε τους ιθύνοντες της Θέλτα να προχωρήσουν στην αγορά του από την Μπέτις.

Ο 32χρονος Ισπανός φορ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στον ένα χρόνο που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας του Βίγκο ως δανεικός, κι έτσι οι «γαλάζιοι» κατέβαλαν 2 εκατ. ευρώ στους «βερδιμπάνκος», αποκτώντας τα δικαιώματά του.

Ο Ιγκλέσιας υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τη Θέλτα, η οποία την Τρίτη γνωστοποίησε το «deal» των δύο πλευρών με ένα πρωτότυπο βίντεο.

Συγκεκριμένα, η παρουσίαση της μεταγραφής γίνεται σε ένα μαγαζί περιποίησης νυχιών, όπου ένας άντρας βάφει τα νύχια του χεριού του με τα χρώματα της ομάδας και σε κάθε νύχι υπάρχει ένα από τα νούμερα, 2, 0, 2, 8, που μαζί συνθέτουν τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου του Ιγκλέσιας στη Θέλτα.

Ο έμπειρος φορ, τον οποίο συνοδεύει το παρατσούκλι «Panda», την περασμένη σεζόν σε 39 συμμετοχές και 2.062 αγωνιστικά λεπτά με την ομάδα του Βίγκο σημείωσε 11 γκολ, όντας πρώτος σκόρερ της ομάδας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Celta (@rccelta)

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ιγκλέσιας στο παρελθόν έχει ταχθεί πολλές φορές στο πλευρό της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ενώ είχε θύμα ομοφοβικών επιθέσεων όταν είχε εμφανιστεί με γυναικεία τσάντα, στο γάμο ενός μέλους του τεχνικού τιμ της Μπέτις.

⚽Borja Iglesias y Aitor Ruibal denuncian ataques homófobos por llevar bolso a una boda: “A los que estáis en la prehistoria os mando mucho ánimo” https://t.co/63515tJl9b — Cadena SER (@La_SER) June 12, 2023

Μάλιστα το 2023 είχε βάψει τα νύχια του με μαύρο χρώμα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να καταδικάσει τις ομοφοβικές επιθέσεις που σημειώνονται στην Ισπανία.

Τότε είχε κυκλοφορήσει κι ένα βίντεο, στο οποίο ανέφερε: «Γεια σας είμαι ο Μπόρχα Ιγκλέσιας και είμαι ετεροφυλόφιλος, Κάθε φορά που συμβαίνουν τέτοιου είδους καταστάσεις σχετικά με τις φοβίες που εξακολουθούν να υπάρχουν, μου δίνουν τη δύναμη να συνεχίσω να αγωνίζομαι, ώστε ο καθένας να κάνει και να απολαμβάνει τον εαυτό του και τους άλλους όπως ο ίδιος νιώθει πραγματικά. Δεν μου επιτίθενται επειδή είμαι ετεροφυλόφιλος.

Το 2022 ο αριθμός των επιθέσεων αυξήθηκε κατά 70%. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα αγάπης που μου στέλνετε πάντα. Και όσοι από εσάς έχετε ακόμα στην προϊστορία, σας στέλνω πολλή στήριξη. Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να μην εξελίσσεστε και να συνεχίσετε να επηρεάζετε τον εαυτό σας αντί να απολαμβάνετε το πόσο πολύτιμη είναι η ζωή».