Η Θέλτα μετά το ισόπαλο 1-1 με την Ατλέτικο Μαδρίτης, κατέγραψε μια αρνητική επίδοση, αφού παρέμεινε για όγδοο παιχνίδι χωρίς νίκη, ισοφαρίζοντας την χειρότερη επίδοσή της στην La Liga.

Η ομάδα από το Βίγκο, που πριν λίγες ημέρες αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League, μετά από οκτώ αγωνιστικές στο ισπανικό πρωτάθλημα, μετράει έξι ισοπαλίες και δύο ήττες.

Έτσι, ισοφάρισε την επίδοση που είχε καταγράψει το πολύ μακρινό 1958, όταν είχε ξεκινήσει με τέσσερις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες, σε μια σεζόν που είχε βγει 13η γλιτώνοντας τον υποβιβασμό.