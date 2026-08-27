Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τορίνο είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του 27χρονου μεσοεπιθετικού της Σπόρτινγκ Λισαβόνας Ντάνιελ Μπραγκάνσα, που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον τόσο του Ολυμπιακού όσο και του ΠΑΟΚ στη θερινή μεταγραφική περίοδο.

Η Σπόρτινγκ θέλει να πουλήσει τον πορτογάλο χαφ και σύμφωνα με την πηγή έχει χαμηλώσει πλέον και τις απαιτήσεις της, με τους «Ταύρους» να είναι η ομάδα που έδειξε το εντονότερο ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, συζητώντας με τη διοίκηση των «Λιονταριών» από την Τετάρτη.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr