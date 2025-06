Τι κι αν οδήγησε την Τότεναμ στην κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου για πρώτη φορά μετά το 1984;

Ο Άγγελος Ποστέκογλου, περί ου ο λόγος αποτελεί παρελθόν για την ομάδα του Λονδίνου, καθώς οι ιθύνοντες της πήραν την απόφαση να τον απολύσουν, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Europa League.

Ο 59χρονος τεχνικός, παρά τον θρίαμβο στο «Σαν Μαμές» του Μπιλμπάο, πλήρωσε το «μάρμαρο» για την κατάληψη της 17ης θέσης στο πρωτάθλημα και θα δει την πόρτα της εξόδου, μετά από σχετική απόφαση του προέδρου της ομάδας, Ντάνιελ Λέβι.

Σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ ο Ποστέκογλου θα λάβει αποζημίωση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για την απόλυσή του.

