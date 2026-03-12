Η Τότεναμ ανέβαλε την προθεσμία ανανέωσης των εισιτηρίων διαρκείας, δίνοντας στους οπαδούς παράταση και χρόνο για να αποφασίσουν εάν θα δεσμευτούν με τον σύλλογο την επόμενη σεζόν, καθώς ο κίνδυνος υποβιβασμού από την Premier League είναι μεγάλος.

H ομάδα του Λονδίνου, η οποία νίκησε τελευταία φορά σε αγώνα της Premier League στις 28 Δεκεμβρίου την Κρίσταλ Πάλας, βρίσκεται στην 16η θέση της βαθμολογίας, με 29 βαθμούς.

Ακολουθούν η Νότιγχαμ Φόρεστ στην 17η θέση, και η Γουέστ Χαμ στην 18η θέση, με ένα βαθμό λιγότερο, με τα «σφυριά» μάλιστα να βρίσκονται εντός της ζώνης του υποβιβασμού.

Σε μήνυμα που έστειλε στους οπαδούς, η Τότεναμ σημειώνει ότι «αναγνωρίζει τη σοβαρότητα» της κατάστασης και αναφέρει:

«Μετά από συζητήσεις με την συμβουλευτική επιτροπή φιλάθλων και τους φίλους του συλλόγου, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το παράθυρο ανανέωσης για το 2026/27 θα παραμείνει ανοιχτό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μέχρι την Κυριακή 7 Ιουνίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι οπαδοί θα έχουν πλήρη σαφήνεια για την επόμενη σεζόν πριν από την ανανέωση.

Όλοι στον σύλλογο παραμένουν απολύτως ακλόνητοι στη συλλογική μας δέσμευση να βελτιώσουμε τη θέση μας στην Premier League και να ολοκληρώσουμε την τρέχουσα σεζόν, όσο το δυνατόν πιο δυνατά».

Η Τότεναμ υποβιβάστηκε τελευταία φορά από την κορυφαία κατηγορία, το 1977.

Τερμάτισε 17η την περασμένη σεζόν υπό τον Άγγελο Ποστέκογλου, αλλά ήταν 13 βαθμούς μακριά από τη ζώνη υποβιβασμού.

Η προθεσμία για την ανανέωση πέρυσι ήταν η 27η Μαΐου, δύο ημέρες μετά το τέλος της σεζόν 2024-25.

Η Τότεναμ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Λίβερπουλ για την Premier League την Κυριακή (15/3).