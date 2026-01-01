Η Τσέλσι ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Έντσο Μαρέσκα. Πρόκειται για μια δραματική εξέλιξη για τον Ιταλό, ο οποίος ανακηρύχθηκε προπονητής του μήνα Νοεμβρίου, πριν ο σύλλογος κερδίσει μόνο ένα από τα τελευταία επτά παιχνίδια πρωταθλήματος.

Ο Ιταλός, ο οποίος εντάχθηκε στους «Μπλε» το 2024, αφού οδήγησε τη Λέστερ σε άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ, αφήνει τους Λονδρέζους 18 μήνες μετά.

Ο Μαρέσκα τελικά οδήγησε την ομάδα του Λονδίνου στην πρόκριση στο Champions League με μια τέταρτη θέση, ενώ κέρδισε το τρόπαιο του Conference League και τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, στην πρώτη του σεζόν με μια νεανική, αλλά ακριβά δομημένη ομάδα.

Η κακή πορεία τον Δεκέμβριο κι ένα ασυνήθιστο ξέσπασμα από τον Ιταλό έφεραν το τέλος της συνεργασίας.

«Η Τσέλσι και ο προπονητής Έντσο Μαρέσκα χώρισαν», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της. «Με βασικούς στόχους να μην έχουν ακόμη επιτευχθεί σε τέσσερις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόκρισης στο Champions League, ο Έντσο και η ομάδα πιστεύουν ότι μια αλλαγή δίνει στο σύλλογο την καλύτερη ευκαιρία να επαναφέρει τη σεζόν σε καλό δρόμο».

Η Τσέλσι έφτασε στην τρίτη θέση τον Νοέμβριο και ήταν μεταξύ των υποψηφίων για τον τίτλο, ενώ συνέτριψε την Μπαρτσελόνα με 3-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Από τότε έχει υποχωρήσει στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος, 15 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ στα μισά της σεζόν.

Τον περασμένο μήνα, ο Μαρέσκα εξέφρασε την απογοήτευσή του για τα προβλήματα που επικρατούσαν στο παρασκήνιο, λέγοντας ότι ένιωθε έλλειψη υποστήριξης από την ομάδα, περιγράφοντας μια περίοδο μετά τη νίκη με 2-0 επί της Έβερτον ως «τις χειρότερες 48 ώρες» της θητείας του.

Ο Ιταλός δεν διευκρίνισε τι εννοούσε, αλλά η ζημιά φάνηκε να έχει γίνει καθώς η φόρμα της Τσέλσι στο πρωτάθλημα έπεσε κατακόρυφα. Παρόλο που η Τσέλσι νίκησε την Κάρντιφ για να φτάσει στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ, πήρε μόνο δύο βαθμούς στα τρία τελευταία παιχνίδια της στην Πρέμιερ Λιγκ.

Η ισοπαλία 2-2 με την Μπόρνμουθ την Τρίτη, με τους οπαδούς να φωνάζουν «δεν ξέρεις τι κάνεις» όταν αντικατέστησε τον Κόουλ Πάλμερ, αποδείχθηκε ο τελευταίος αγώνας του ως προπονητής στους «Μπλε». Ο σύλλογος δεν ανακοίνωσε ακόμα ποιος θα καθοδηγήσει την ομάδα στον αγώνα της Κυριακής εναντίον της (δεύτερης) Μάντσεστερ Σίτι.