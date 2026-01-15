Να προστατεύσει τους παίκτες από την επιδημία ίωσης που έχει ξεσπάσει στα αποδυτήριά της προσπαθεί η Τσέλσι.

Οι «μπλε» μάχονται να διασφαλίσουν ότι δεν θα επηρεαστούν περισσότεροι παίκτες από την ίωση που έχει θέσει εκτός τους Λίαμ Ντέλαπ και Τζέιμι Γκίτενς, καθώς και ορισμένα μέλη του τεχνικού τιμ, εν όψει της αναμέτρησης με την Μπρέντφορντ για την Premier League.

Ο Ντέλαπ και ο Γκίτενς απουσίασαν στην ήττα της Τσέλσι με 3-2 από την Άρσεναλ στον πρώτο ημιτελικό του League Cup την Τετάρτη (14/1), με τον Ροσενιόρ να αναφέρει μετά το ματς ότι οι δύο παίκτες είχαν «πολύ υψηλό πυρετό».

«Ο Λίαμ (Ντέλαπ) είναι ακόμη στο σπίτι αυτή τη στιγμή, όπως και ο Τζέιμι Γκίτενς. Οι γιατροί του συλλόγου κάνουν ό,τι μπορούν για να περιορίσουν αυτό που μοιάζει να είναι ένας ιός, καθώς έχουν νοσήσει και κάποια μέλη του προσωπικού μας», δήλωσε ο προπονητής της Τσέλσι και συνέχισε:

«Σήμερα είχαμε μια συνάντηση με τους παίκτες σχετικά με το πλύσιμο των χεριών, τα βασικά πράγματα, που είναι πολύ σημαντικά, και ελπίζουμε να το περιορίσουμε. Μπροστά μας έχουμε ένα απαιτητικό διάστημα και χρειαζόμαστε όλους έτοιμους, σε φόρμα και υγιείς».

Παράλληλα, οι Ρις Τζέιμς και Κόουλ Πάλμερ, οι οποίοι απουσίασαν τόσο από τη νίκη στο FA Cup επί της Τσάρλτον όσο και από τον αγώνα με την Άρσεναλ, λόγω ενοχλήσεων που είχαν την περασμένη εβδομάδα, είναι αμφίβολοι.

«Απλώς πρέπει να τους αξιολογήσουμε μετά την προπόνηση και να βεβαιωθούμε ότι περνούν όλα τα πρωτόκολλα που χρειάζεται, αλλά θα ήταν υπέροχο να τους έχουμε ξανά στην αποστολή και αυτή τη στιγμή φαίνεται πως αυτό είναι πιθανό».

Ο Άγγλος τεχνικός ρωτήθηκε επίσης αν έχει αλλάξει η πρώτη του επιλογή για τη θέση του τερματοφύλακα, μετά τα δύο σοβαρά λάθη του Ρόμπερτ Σάντσεθ απέναντι στην Άρσεναλ.

«Είμαι εδώ για να αξιολογώ κάθε θέση. Δεν έχω “νούμερο ένα” ή “νούμερο δύο”, δεν δουλεύω έτσι», ανέφερε ο Ροσενιόρ και πρόσθεσε: «Αν δείτε τη δουλειά μου σε κάθε σύλλογο, πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός. Όχι μόνο στη θέση του τερματοφύλακα, αλλά σε κάθε θέση στο γήπεδο, και πρέπει να κερδίζεις τη θέση σου σε αυτή την ομάδα».