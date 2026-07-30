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Οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA ψήφισαν και αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν το Παγκόσμιο Κύπελλο εάν η FIFA προχωρήσει το σχέδιό της που προβλέπει τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise (FFE), υπεύθυνης για τη διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων της.

Η εταιρεία που στήνει η FIFA θα ασχοληθεί με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, τις χορηγίες, την έκδοση εισιτηρίων, την αδειοδότηση όλων των διοργανώσεων ανδρών και γυναικών, που είναι υπό την αιγίδα της.

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