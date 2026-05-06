Η Ατλέτικο Μαδρίτης ηττήθηκε 1-0 από την Άρσεναλ και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα οι Λονδρέζοι προκρίθηκαν στον τελικό του Champions League της Βουδαπέστης (30/5), ενώ οι Ισπανοί ολοκλήρωσαν την πορεία τους.

Ο δήμαρχος της Μαδρίτης, Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ-Αλμέιδα, φανατικός οπαδός της Ατλέτικο, ανήγαγε σε πολιτικό ζήτημα την τροπή του αγώνα και δήλωσε δυσαρεστημένος από τις αποφάσεις του διαιτητή εναντίον της ομάδας του στο Emirates Stadium.

«Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό που λέω είναι ότι όταν είδα την κλήρωση, νόμιζα ότι θα παίζαμε με την Άρσεναλ, και έκανα λάθος. Έπρεπε να παίξουμε εναντίον της UEFA. Και η UEFA έχει καταστήσει σαφές ότι δεν ήθελε την Ατλέτικο Μαδρίτης στον τελικό του Champions League», δήλωσε ο Αλμέιδα στα μέσα ενημέρωσης, ενώ το δριμύ κατηγορώ συνεχίστηκε:

«Είναι ακατανόητο που διόρισαν Γερμανό διαιτητή όταν η Ισπανία και η Γερμανία παίζουν για την πέμπτη θέση του Champions League. Ποιος, εκτός από την UEFA, θα σκεφτόταν να διορίσει Γερμανό διαιτητή τόσο ως κύριο διαιτητή όσο και ως διαιτητή του VAR; Και χθες υπήρξαν φάσεις που δεν οφείλονταν στο ότι ο διαιτητής ήταν πολύ κακός, αλλά κατά τη γνώμη μου, σε μια προκαθορισμένη απόφαση που στόχευε στο να βλάψει την Ατλέτικο Μαδρίτης».