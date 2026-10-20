Η UEFA με επιστολή προς την FIFA ζητάει απαντήσεις αναφορικά με την προεδρία του Τζιάνι Ινφαντίνο, με επίκεντρο το FIFA FORWARD Enterprise (FFE) και το Βραβείο Ειρήνης στο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μετέδωσαν βρετανικά μέσα ενημέρωσης η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ζητάει να έχει λάβει απαντήσεις μέχρι τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Η UEFA ηγείται τη σύμπραξης με σκοπό την παραίτηση του προέδρου Τζιάνι Ινφαντίνο, την ώρα που ο 56χρονος διεκδικεί την επανεκλογή του το επόμενο έτος.

Ο Ινφαντίνο απολογήθηκε στο Συμβούλιο της FIFA την περασμένη εβδομάδα και ζήτησε από τους παρευρισκομένους να υποβάλουν γραπτώς τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση του, ώστε να μπορέσει να απαντήσει σε αυτές στην επόμενη συνεδρίαση στις 16 Δεκεμβρίου.

Το Sky Sports και άλλα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τη Δευτέρα (19/10) ότι ο γενικός γραμματέας της UEFA, Θεόδωρος Θεοδωρίδης, είχε απευθύνει επιστολή στον ομόλογό του στη FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, ζητώντας ταχεία απάντηση σε 42 ερωτήσεις που καλύπτουν 12 θεματικές ενότητες.

«Αυτές οι ερωτήσεις απαιτούν απαντήσεις τώρα», έγραψε ο Θεοδωρίδης και συνέχισε: «Δεν μπορούν να αναβληθούν έως την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA – ούτε μπορούν οι μελλοντικές μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση να υποκαταστήσουν τον έλεγχο των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί και τη λογοδοσία για αυτές».

Ο Ινφαντίνο θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή τον Μάρτιο του 2027, ενώ πλησιάζει η προθεσμία της 18ης Νοεμβρίου για τους πιθανούς υποψηφίους να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους.