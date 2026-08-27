Στα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές τους UEFA και FIFA για την υπόθεση της πώλησης μετοχών του Μουντιάλ. Σύμφωνα με τον Guardian, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να υποβάλει ποινική καταγγελία στην Ελβετία κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο και άλλων αξιωματούχων και συμβούλων της FIFA, για το αδίκημα της ποινικής κακοδιαχείρισης.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, που φέρεται να έχει καταθέσει αιτήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες για την παροχή πληροφοριών, ετοιμάζεται για δικαστική μάχη και θα περάσει στην επίθεση καταθέτοντας ποινικές αξιώσεις στην Ελβετία κατά του Ινφαντίνο, για ποινική κακοδιαχείριση βάσει του άρθρου 158 του Ελβετικού Ποινικού Κώδικα.

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