Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA έχει προγραμματίσει συνεδρίαση, όπου θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αποβολής των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρωτοβουλία για αυτήν την κίνηση προήλθε από το Κατάρ, έναν από τους ισχυρούς οικονομικούς συμμάχους της UEFA, το οποίο έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πίεση που ασκείται εναντίον του Ισραήλ, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα.

Φημολογείται ότι μεγάλο μέρος των μελών της Επιτροπής –ίσως και η πλειοψηφία– εμφανίζεται θετικό σε μια τέτοια απόφαση, κάτι που θα αποτυπωθεί στην αυριανή ψηφοφορία.

Παράλληλα, οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή των ισραηλινών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις πληθαίνουν. Ο Ερίκ Καντονά έχει ήδη ταχθεί δημόσια υπέρ της τιμωρίας, ενώ η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας προειδοποίησε πως, σε περίπτωση πρόκρισης του Ισραήλ στην τελική φάση του Μουντιάλ, δεν αποκλείεται να αποσύρει την εθνική της ομάδα.

Πηγή: ΔΙΚΗ