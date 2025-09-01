Την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα γνώρισε η Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ, παρόλο που προηγήθηκε απέναντι στην Ράγιο Βαγιεκάνο, δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά της, μένοντας στο ισόπαλο 1-1. Οι “μπλαουγκράνα” κατάφεραν να προηγηθούν στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ στο 40′. Το ματς ήταν αρκετά ανοικτό με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να κάνουν το παιχνίδι τους. Η Βαγιεκάνο στο 67′ με τον Πέρες ισοφάρισε σε 1-1. Οι Καταλανοί ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοση και την πίεση τους, ωστόσο αυτά δεν ήταν αρκετά για να κάνουν το 3Χ3 στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής της La Liga:

Παρασκευή 29/08

Έλτσε – Λεβάντε 2-0

Βαλένθια – Χετάφε 3-0

Σάββατο 30/08

Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

Ρεάλ Οβιέδο – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0

Χιρόνα – Σεβίλλη 0-2

Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα 2-1

Κυριακή 31/08

Θέλτα – Βιγιαρεάλ 1-1

Ρεάλ Μπέτις – Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2

Εσπανιόλ – Οσασούνα 1-0

Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα 1-1