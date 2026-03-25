Η Βαλένθια ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Πέδρο Μαρτίνεθ μέχρι το 2028, επιβραβεύοντας τον Καταλανό προπονητή για τη δουλειά του και την επιδραστικότητά του στην ομάδα.

Η φετινή είναι η τέταρτη σεζόν του στον ισπανικό σύλλογο και είναι ο προπονητής με τα περισσότερα ματς (251) και τις περισσότερες νίκες (184) στην ιστορία της ομάδας, ενώ είναι και ο πρώτος που κατέκτησε δύο τρόπαια με την Βαλένθια, αφού είχε κερδίσει το πρωτάθλημα την σεζόν 2016-17 και το 2025 το Supercup.

