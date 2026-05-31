Η Βαλένθια ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την κανονική διάρκεια της ACB, διαλύοντας με το επιβλητικό 102-77 την Μπαρτσελόνα στην εξ αναβολής 33η αγωνιστική της Liga Endesa.

Ένα αριστοτεχνικό πρώτο δεκάλεπτο από τη Βαλένθια φάνηκε να ήταν αυτό που καθόρισε την πορεία του αγώνα, καθώς οι φιλοξενούμενοι έχτισαν ένα απίθανο προβάδισμα 14 πόντων, απέναντι σε μία Μπαρτσελόνα, που δυσκολεύτηκε να βρει έξυπνες λύσεις στην επίθεση, με πολύ λίγους παίκτες σε φόρμα στην πλευρά του σκόρερ, κάτι που οδήγησε σε ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα των «Νυχτερίδων» στο ημίχρονο (27–46).

