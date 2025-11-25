Ενημερωθείτε από το zougla.gr για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Euroleague, καθώς και για το πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός με την ευρεία νίκη του (91-69) επί της Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ έπιασε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην κορυφή, στην οποία θα ανέβει και ο Ολυμπιακός αν την Τετάρτη επικρατήσει του Ερυθρού Αστέρα, στο μεταξύ τους ματς που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου

Παναθηναϊκός–Παρτιζάν (Σερβία) 91-69

Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Παρί (Γαλλία) 90-89

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 66-64

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 74-75

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 82-67

Βαλένθια (Ισπανία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 90-67

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου

19:00 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

20:30 Novasports Prime Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Ολυμπιακός

20:30 Novasports 4HD Μονακό (Μονακό)–Αναντολού Εφές (Τουρκία)

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία)

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-4

Παναθηναϊκός 9-4

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-4

Ολυμπιακός 8-4

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 8-5

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5

Βαλένθια (Ισπανία) 8-5

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 7-5

Μονακό (Μονακό) 7-5

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 7-6

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 6-6

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 6-7

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-7

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-7

Παρί (Γαλλία) 5-8

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-8

Παρτιζάν (Σερβία) 4-9

Μπασκόνια (Ισπανία) 4-9

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-9

Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-9