Η Παρτιζάν βρέθηκε μια ανάσα από το δεύτερο της «διπλό» στη φετινή EuroLeague, αλλά η Βιλερμπάν κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα της και να επιστρέψει στις νίκες, επικρατώντας με 88-87 στην 11η αγωνιστική.

Η αναμέτρηση είχε υψηλή ένταση και συναρπαστικές ανατροπές, κρατώντας τους φιλάθλους σε αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Τα πρώτα τρία δεκάλεπτα ανήκαν περισσότερο στους Γάλλους, με την Παρτιζάν να παλεύει αλλά να περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή.

Όμως στην τέταρτη περίοδο η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς βρήκε ρυθμό μέσω της άμυνας, σημειώνοντας επιμέρους 9-16 και φτάνοντας στην ανατροπή (75-79 στο 37’).

Η Βιλερμπάν απάντησε άμεσα με σερί 8-0, ολοκληρωμένο με τρίποντο του Γκλιν Γουότσον, παίρνοντας ξανά τον έλεγχο με 83-79 και κρατώντας το προβάδισμα μέχρι το φινάλε.

Κορυφαίοι των νικητών ήταν ο Γκλιν Γουότσον και ο Ντέιβιντ Λάιτι με 18 και 16 πόντους αντίστοιχα. Από την πλευρά της Παρτιζάν, που υπέπεσε σε 17 λάθη, ξεχώρισαν οι Στέρλινγκ Μπράουν (20π.) και Νουέιν Ουάσινγκτον (19π.). Ο Νικ Καλάθης αγωνίστηκε 18 λεπτά με 2 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 42-36, 66-63, 88-87