Wild card, προκειμένου να συμμετάσχει στο απλό του εφετινού US Open έλαβε η 45χρονη, Βίνους Ουίλιαμς, όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη (13/8) οι διοργανωτές.

Η πολύπειρη Αμερικανίδα τενίστρια τον περασμένο μήνα έγινε η γηραιότερη παίκτρια που κέρδισε αγώνα WTA στο απλό από το 2004, επικρατώντας της Πέιτον Στερνς στο Washington Open, μετά από 16μηνη απουσία από το αγωνιστικό τένις.

Τελευταία φορά που βρέθηκε στο κυρίως ταμπλό του US Open ήταν το 2023, χάνοντας στον πρώτο γύρο από τη Βελγίδα Γκρετ Μίνεν.

Η επτά φορές νικήτρια του Grand Slam, η οποία στο παρελθόν έχει κατακτήσει δύο φορές το US Open, αγωνίζεται επίσης στο τουρνουά μικτών διπλών του τουρνουά με το συμπατριώτη της Ράιλι Όπελκα.

Μεταξύ άλλων wild card στο απλό γυναικών και αυτή στην Γαλλίδα Καρολίν Γκαρσιά, στην πιθανότατα τελευταία εμφάνιση της ημιτελικής του 2022 στο τουρνουά.

Η νικήτρια των τελικών του WTA του 2022 ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αποσυρθεί από το άθλημα.