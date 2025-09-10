Η Βόλφσμπουργκ ολοκλήρωσε το μεγάλο… κόλπο στη Γερμανία και με «χειρουργικές» κινήσεις κατάφερε να «κλέψει» τον Κρίστιαν Έρικσεν μέσα απ’ τα χέρια της Λεβερκούζεν, ανακοινώνοντας την απόκτησή του το βράδυ της Τετάρτης (10/9) με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο 33χρονος διεθνής Δανός μέσος, που είχε μείνει ελεύθερος απ’ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα γίνει συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στους «λύκους» και στην πρώτη τοποθέτησή του, αποκάλυψε τους λόγους που τον οδήγησαν στη Βόλφσμπουργκ.

«Η Βόλφσμπουργκ είναι η πρώτη μου ομάδα στην Bundesliga, ανυπομονώ πραγματικά για αυτή τη νέα περιπέτεια. Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι μαζί στη Βόλφσμπουργκ. Οι συζητήσεις που είχα με τους επικεφαλής του συλλόγου πήγαν πολύ καλά. Αμέσως ένιωσα ότι ο Πολ Σίμονις έχει ένα σαφές όραμα για την ομάδα και για εμένα προσωπικά.

Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά γνωστά πρόσωπα στην ομάδα από την εθνική ομάδα της Δανίας καθιστά την Βόλφσμπουργκ μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση για μένα» υπογράμμισε ο Έρικσεν που πήρε τη φανέλα με το Νο 24.