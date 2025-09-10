Ο Κρίστιαν Έρικσεν, ελεύθερος εδώ και λίγους μήνες απ’ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, απασχόλησε πάρα πολλές ευρωπαϊκές ομάδες τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν ήρθε σε προφορική συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ και μέσα στα επόμενα 24ωρα θα υπογράψει στους «λύκους» και θα γίνει συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.

Ο 33χρονος διεθνής Δανός άσος είχε τις προηγούμενες ημέρες συζητήσεις με τη Λεβερκούζεν, ενώ «συνδέθηκε» μεταγραφικά και με τις Μάλμε και Οντένσε, όμως επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη Βόλφσμπουργκ και μέχρι την Παρασκευή (12/9) αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα απ’ τον σύλλογο της Bundesliga.