Ο Ντάνι Άλβες, πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Βραζιλίας, επένδυσε σε μια πορτογαλική ομάδα τρίτης κατηγορίας.

«Σε μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία της ομάδας, ανακοινώνουμε επίσημα την άφιξη του Ντάνι Άλβες ως συνιδιοκτήτη της SAD της Σπόρτινγκ Κλαμπ Σάο Ζοάο ντε Βερ», έγραψε η ομάδα, που ιδρύθηκε το 1929 στον δήμο Σάντα Μαρία ντα Φέιρα (βόρεια Πορτογαλία), σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε (1/1) στη σελίδα της στο Facebook.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «MaisFutebol», ο 42χρονος Βραζιλιάνος απέκτησε το 50% του κεφαλαίου αυτής της νομικής δομής, που χρησιμοποιείται από τους περισσότερους πορτογαλικούς επαγγελματικούς συλλόγους, και αναμένεται να αγοράσει το υπόλοιπο 50% στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Σύμφωνα με την MaisFutebol, ο Ντάνι Άλβες σκέφτεται να ξαναδέσει τα κορδόνια των παπουτσιών του και να παίξει για την Σάο Ζοάο ντε Βερ για τους επόμενους έξι μήνες.

Δεν έχει αγωνιστεί από τον Ιανουάριο του 2023, όταν αποχώρησε από τη μεξικανική ομάδα Πούμας λόγω της υπόθεσης που οδήγησε στην αρχική του καταδίκη για βιασμό, η οποία αργότερα ακυρώθηκε.

Ο Ντάνι Άλβες κατηγορήθηκε ότι βίασε μια νεαρή γυναίκα τη νύχτα της 30ής προς 31η Δεκεμβρίου 2022, στην VIP περιοχή ενός νυχτερινού κέντρου της Βαρκελώνης, μια κατηγορία που πάντα αρνούνταν, ισχυριζόμενος ότι η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική, αν και έχει αλλάξει την ιστορία του αρκετές φορές. Ο Ντάνι Άλβες ήταν υπό όρους ελεύθερος αφού είχε εκτίσει 14 μήνες φυλάκισης.