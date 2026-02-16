Σύντομη αποδείχθηκε η θητεία του Κάμεριν Πέιν στην Παρτιζάν, καθώς, δύο μήνες μετά την έλευσή του στο Βελιγράδι, επιστρέφει στο ΝΒΑ.

Οι Σέρβοι ήρθαν σε συμφωνία με τους Φιλαδέλφεια 76ερς για τη μεταγραφή του 31χρονου άσου, αντί του ποσού των 1.750.000 δολαρίων!

Στο… σκάρτο δίμηνο που αγωνίστηκε στα ευρωπαϊκά παρκέ ο Πέιν πρόλαβε να κάνει αισθητή την παρουσία του, έχοντας, κατά μέσο όρο. 12.4 πόντους, 2,3 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και 10.8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε δέκα αγώνες.

Η ανακοίνωση της Παρτιζάν:

«Ο Κάμερον Πέιν συνεχίζει την καριέρα του στο NBA. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος έφτασε στις τάξεις της ασπρόμαυρης ομάδας κατά τη διάρκεια της σεζόν για να αντισταθμίσει την απουσία του Κάρλικ Τζόουνς με την εμπειρία και την ποιότητά του, κέντρισε το ενδιαφέρον της Φιλαδέλφειας, η οποία προσέγγισε την Παρτιζάν Μότσαρτ Μπετ με την επιθυμία να φέρει πίσω τον Κάμερον στο πρωτάθλημα του NBA.

Τη στιγμή που ο Κάρλικ Τζόουνς βρίσκεται ένα βήμα πριν την επιστροφή του στο παρκέ, η Παρτιζάν πήρε την απόφαση να αποδεχτεί προσφορά 1.750.000 δολαρίων για τη μεταγραφή του Πέιν στη Φιλαδέλφεια.

Η Παρτιζάν ευχαριστεί τον Κάμερον για όλα και του εύχεται καλή επιτυχία στην καριέρα του».