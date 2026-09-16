Με στόχο να τη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League ταξίδεψε στην Κρήτη η Χόφενχαϊμ, όπως τόνισε ο προπονητής Κρίστιαν Ίλτσερ στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο (17/9, 19:45, Magenta Sport 2).

«Η Κρήτη είναι καλός προορισμός για τις διακοπές. Για εμάς όμως δεν ισχύει. Ήρθαμε για να νικήσουμε. Δεν μας νοιάζει απλά η συμμετοχή στην Ευρώπη. Πέρσι ο ΟΦΗ πήρε το Κύπελλο, νίκησε τον Ολυμπιακό, πήρε το Σούπερ Καπ από την ΑΕΚ. Έχουμε σεβασμό για τον αντίπαλο αλλά και εμπιστοσύνη στην ομάδα μας», τόνισε ο προπονητής των Γερμανών Κρίστιαν Ίλτσερ και πρόσθεσε:

«Είναι όλοι οι παίκτες μας έτοιμοι. Θα κρίνουμε ποιος θα παίξει με βάση την εικόνα των παικτών τις τελευταίες εβδομάδες. Περιμένουμε τον ΟΦΗ να παίξει άμυνα, οπότε θα κινηθούμε ανάλογα. Σίγουρα θα μας βοηθήσει και ο πάγκος».

Ο Ίλτσερ αναφέρθηκε ουσιαστικά και στη διαχείριση του αγώνα, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει το σύνολο του ρόστερ του, ανάλογα με την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Βόιτερ Μπούργκερ, ο οποίος στάθηκε στην έως τώρα αγωνιστική εικόνα της Χόφενχαϊμ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα θετικά αποτελέσματα θα ακολουθήσουν.

«Είμαστε χαρούμενοι που θα παίξουμε και έχουμε όρεξη για τον αυριανό αγώνα. Η ομάδα μας έχει παίξει καλά μέχρι τώρα αλλά δεν έχει πάρει τα αποτελέσματα που θα έπρεπε. Έχουμε περισσότερη ποιότητα από πέρσι και με τις καλές εμφανίσεις, θα έρθουν τα αποτελέσματα».