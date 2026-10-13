Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν προλαβαίνει να ξεμπλέξει από το ένα μέτωπο και ανοίγει το επόμενο. Μετά το φιάσκο με το σχέδιο πώλησης μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιωτικά κεφάλαια, που αναγκάστηκε να αποσύρει, οι «Times» αποκαλύπτουν ότι ο πρόεδρος της FIFA έλαβε το 2024 ένα επιπλέον ποσό περίπου 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, που δεν εμφανίζεται πουθενά στην ετήσια έκθεση της ομοσπονδίας.

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