Ένα σχόλιο του προέδρου της FIFA για τους Βρετανούς οπαδούς προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Αγγλία. Κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο Νταβός της Ελβετίας, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επιχειρηματολόγησε για την ακεραιότητα και την ασφάλεια των Παγκοσμίων κυπέλλων αναφέροντας εν είδει αστεϊσμού ότι «ουσιαστικά δεν είχαμε κανένα περιστατικό στο Κατάρ.

Για πρώτη φορά κανένας Βρετανός δεν συνελήφθη. Αυτό είναι πραγματικά ξεχωριστό»…

