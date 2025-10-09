Ο Πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, κάλεσε το ποδόσφαιρο να υποστηρίξει τις προσπάθειες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή εν όψει δύο προκριματικών αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Ισραήλ, τις επόμενες πέντε ημέρες.

Η πρώτη φάση ενός ειρηνευτικού σχεδίου Ισραήλ-Χαμάς για τη Γάζα έχει συμφωνηθεί, σύμφωνα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει το ESPN.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο ελπίζει ότι αυτό θα μειώσει τις εντάσεις γύρω από τους αγώνες του Ισραήλ εκτός έδρας, με τη Νορβηγία το Σάββατο, και την Ιταλία, την επόμενη Τρίτη.

«Τώρα υπάρχει εκεχειρία, όλοι θα πρέπει να είναι χαρούμενοι γι’ αυτό. Όλοι θα πρέπει να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη γενική συνέλευση των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων (EFC πρώην ECA) στη Ρώμη και πρόσθεσε:

«Όσοι έχουν την ευθύνη να μεσολαβήσουν και να κάνουν αυτά τα βήματα, το έχουν κάνει και τώρα όλοι οι άλλοι θα πρέπει να το υποστηρίξουν. Ξεπερνάει το ποδόσφαιρο, αλλά περιλαμβάνει το ποδόσφαιρο».