Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα αναμένεται να αποτελέσει ο Ινίγκο Μαρτίνεθ, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία.

Ο 34χρονος αμυντικός έχει μεν συμβόλαιο με τους «μπλαουγκράνα», υπάρχει όμως συμφωνία ότι ο καταλανικός σύλλογος θα τον αφήσει ελεύθερο, αν υπάρξει πρόταση που να ικανοποιεί τον ποδοσφαιριστή.

Αν και ο Βάσκος σέντερ μπακ ήταν βασικός στην πορεία της Μπαρτσελόνα ως την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-25, τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου και το ύψος των ετήσιων απολαβών του (υπολογίζονται σε 14 εκατ. ευρώ) υποχρεώνει τους «μπλαουγκράνα» να μη σταθούν εμπόδιο στη διαφαινόμενη μετακίνηση του Μαρτίνεθ.

Ο διεθνής σέντερ μπακ μετακόμισε στη Βαρκελώνη το καλοκαίρι του 2023 ως ελεύθερος, μετά από 5,5 χρόνια στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Στο διάστημα αυτό αγωνίστηκε σε 71 παιχνίδια, πέτυχε τρία γκολ και πανηγύρισε την κατάκτηση της La Liga, του κυπέλλου και του σούπερ καπ Ισπανίας, ενώ ψηφίστηκε στην καλύτερη ενδεκάδα της περασμένης σεζόν.

Η αποχώρηση του Μαρτίνεθ αφήνει την Μπαρτσελόνα με τέσσερις κεντρικούς αμυντικούς: τον Πάου Κουμπαρσί, τον Ρόναλντ Αραούχο, τον Ερικ Γκαρσία και τον Αντρέας Κρίστενσεν, τον οποίο οι «μπλαουγκράνα» θέλουν να πουλήσουν, αλλά δεν βρίσκουν κάποια αξιόλογη πρόταση.

Πάντως, η απαλλαγή της Μπαρτσελόνα από το συμβόλαιο του Βάσκου δεν σημαίνει ότι είναι ακόμη σε θέση να δηλώσει τους ποδοσφαιριστές που απέκτησε κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο, όπως ο Μάρκους Ράσφορντ ή ο Ζοάν Γκαρσία.

Θα χρειαστεί να… ξεφορτωθεί και άλλα «βαριά» συμβόλαια (όπως του Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν), να πουλήσει κάποιους παίκτες ή να καταφέρει να κατοχυρώσει τα έσοδα από την πώληση των VIP θέσεων στο νέο «Καμπ Νου», ώστε να εγγράψει κανονικά τους νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές στη La Liga.