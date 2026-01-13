Ο Τούρκος διεθνής της Ίντερ, Χακάν Τσαλχάνογλου, τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η πρωτοπόρος της Serie A.

«Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα αποκάλυψαν μυϊκό πρόβλημα στο αριστερό πέλμα. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες», ανέφερε η Ίντερ σε ανακοίνωσή της, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το Sky Sports και την αθλητική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, ο Τούρκος μέσος δεν θα είναι διαθέσιμος για τρεις εβδομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να χάσει πέντε αγώνες, συμπεριλαμβανομένων των δύο τελευταίων στη League Phase του Champions League.

Ο 31χρονος Τσαλχάνογλου έχει σκοράρει επτά γκολ στο πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν. Η Ίντερ βρίσκεται τρεις βαθμούς μπροστά από τη Μίλαν, και τέσσερις από τη Νάπολι, ενόψει του αναβληθέντος αγώνα της 16ης αγωνιστικής εναντίον της Λέτσε την Τετάρτη.

Στο Champions League οι «Νερατζούρι», φιναλίστ της διοργάνωσης το 2023 και το 2025, βρίσκονται στην έκτη θέση με 12 βαθμούς σε έξι αγώνες, αλλά προέρχονται από δύο συνεχείς ήττες.