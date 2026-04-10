Η Ίντερ θα στερηθεί εκ νέου τον αρχηγό και πρώτο σκόρερ της, Λαουτάρο Μαρτίνες, στην αναμέτρηση με την Κόμο (12/4), για την 32η αγωνιστική της Serie A.

Όπως ανακοίνωσε ο ιταλικός σύλλογος, οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Αργεντινός επιθετικός ταλαιπωρείται από ελαφρά μυϊκή ενόχληση στον υποκνημίδιο μυ του αριστερού ποδιού. Το διάστημα απουσίας του δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει, ωστόσο ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ενδέχεται να χάσει έως και τρεις αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων και τον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ιταλίας απέναντι στην Κόμο στις 21 Απριλίου.

Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 16 γκολ, είχε ήδη μείνει εκτός για περίπου ενάμιση μήνα το προηγούμενο διάστημα λόγω μυϊκού προβλήματος, επιστρέφοντας την περασμένη εβδομάδα με δύο γκολ απέναντι στη Ρόμα στο 5-2 της Ίντερ.

Στο διάστημα της απουσίας του, οι «νερατζούρι» είχαν πτωτική πορεία με δύο ήττες και μία ισοπαλία σε τρεις αγωνιστικές, ωστόσο παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας με διαφορά επτά βαθμών από τη Νάπολι και εννέα από τη Μίλαν.

Για το παιχνίδι με την Κόμο, ο Κριστιάν Κίβου αναμένεται να παρατάξει στην κορυφή της επίθεσης τους Μάρκους Τιράμ και Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο.