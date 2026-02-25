Ο αποκλεισμός της Ίντερ από την Μπόντο Γκλιμτ στα play off του Champions League δεν κόστισε στους «νερατζόυρι» μόνο σε γόητρο και βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA.

Στοίχισε και σε λεφτά, ειδικά αν γίνει σύγκριση με την περσινή αγωνιστική περίοδο που έφτασαν μέχρι τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα έχασαν 65,33 εκατομμύρια ευρώ.

Πέρσι εισέπραξαν πάνω από 136,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ φέτος λίγο πάνω από 71,27 εκατομμύρια.

