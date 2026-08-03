Ο Φώτης Ιωαννίδης αποφάσισε να απομακρυνθεί προσωρινά από τα social media, καθώς απενεργοποίησε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σε μία κίνηση που προκάλεσε συζητήσεις στην Πορτογαλία.

Η απόφαση του Έλληνα επιθετικού ήρθε μία ημέρα μετά την επιστροφή του στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας του στο φιλικό απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου η Σπόρτινγκ επικράτησε με 4-1 στο Στάδιο Αλγκάρβε.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr