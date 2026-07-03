Έπειτα από την πολύμηνη απουσία του λόγω ενός τραυματισμού στο γόνατο, ο Φώτης Ιωαννίδης επέστρεψε στη δράση και προπονείται κανονικά στην προετοιμασία της Σπόρτινγκ, με τον 26χρονο επιθετικό να μιλάει για την προετοιμασία και το διάστημα απουσίας του.

Έπειτα από μία πολύ δύσκολη πρώτη σεζόν στην Πορτογαλία, ο Φώτης Ιωαννίδης, σε δηλώσεις του για την έναρξη της προετοιμασίας της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της σκληρής δουλειάς με στόχο την εκπλήρωση των φετινών επιδιώξεων της ομάδας.

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